Panayırda ünlü sanatçı Öykü Gürman ile DJ Duygu Atakan da sahne alacak.

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, bu yılki panayırda, halk konserleri, vosvos şenliği, havai fişek gösterileri ve yamaç paraşütü gibi heyecan verici etkinliklerin yanı sıra, Türkiye’nin en önemli geleneksel etkinliklerinden biri olan Yağlı Güreşlerin gerçekleştirileceğini belirtti. 26 başpehlivan ve 500'ü aşkın pehlivanın Kırkpınar havasında kol bağlayarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacağını anlatan Başkan Dereli panayırın köklü bir geleneği yaşatma amacını taşıdığını ve bu etkinliğin Kargı ekonomisine ve kültürel değerlerine önemli katkılar sağladığını, ayrıca panayırın bölge halkının bir araya gelmesine, kaynaşmasına ve eğlenceli zaman geçirmesine olanak tanıdığını belirtti.

Panayır kapsamında ünlü sanatçı Öykü Gürman 2 Kasım 2024 günü saat 14.35’te Çayır mevkiinde sahne alırken, onun öncesinde de saat 14.00’de Dj Duygu Atakan sahneye çıkacak.Ayrıca bu akşam saat 21.00’de de Kargılı Emrah Çiçek vatandaşlara Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak.

Editör: Haber Merkezi