Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda Bakacak Tepe, yamaç paraşütü için tescillendi.

Daha önce de sporcular tarafından sürekli uçuşların yapıldığı bu bölge, 1700 metre rakımdan 300 metre rakıma ortalama 25 dakikada inme olanağı sağlıyor.

Bakacak Tepe, 1400 metre irtifa uçuşu ile Ölü Deniz'e rakip olabilecek bir potansiyele sahip. İniş bölgesi olarak geniş yeşillik alanlarıyla bilinen Kargı Çayırı, sporculara uçuş sonrası kamp yapma imkanı sunuyor.

Kargı Belediyesi, bu uçuş bölgesinin sporcular tarafından daha fazla tanınması ve ilerleyen süreçte burada yamaç paraşütü etkinliklerinin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapacağını, tüm yamaç paraşütü tutkunlarını Bakacak Tepe’deki bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ettiğini duyurdu.

Editör: HABER MERKEZİ