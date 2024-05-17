Orman Bölge Müdürlüğü (OBM), Çorum’un Kargı ilçesinde görüntülenen vaşağın fotoğrafını “Kargı ormanlarında bir hayalet geziyor. Görebiliyor musunuz?” notuyla paylaştı.

Ormanların hayaleti olarak adlandırılıp kedigiller familyasından orta büyüklükte etçil omurgalı ve yabani hayvan türlerinden olan vaşak, fotokapanla Gürhan Gürkaynak tarafından fotoğraflandı.

Kediye benzemekle birlikte normal kedi ağırlığından 5-6 kat daha ağır olan vaşağın engebeli arazilerde ve genellikle çam ormanlarında yaşadığının belirtildiği paylaşımda avlanılmasının yasak olduğuna vurgu yapıldı.

Editör: İHA AJANS