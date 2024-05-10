Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Bağözü Köyü nüfusuna kayıtlı Akif Yılmaz, bir haftadır yoğun bakımda tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

60’lı yıllarda İstanbul’da bir işçi olarak sendikal faaliyet içerisine katılan, daha sonraki yıllarda ise Aydınlık grubu ile tanışarak siyasi mücadeleye girişen Yılmaz’ın cenazesi 11 Mayıs Cumartesi günü (yarın) saat 08.00’de Özel Hastane’den alındıktan sonra Kargı’nın Bağözü Köyü’nde öğle namazının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ