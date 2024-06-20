İlimiz Kargı ilçesinin coğrafi işaretli ve tescilli ürünleri arasında yer alan Kargı Bezi’nin ilk etapta ülkeye, sonrada dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Yöre halkının temel giysi ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunduğu bilinen, el emeği isteyen ve eskiye oranla ilginin azaldığı Kargı Bezi’nin tekrar canlandırılması için gerekli girişimlerde bulunulacağı öğrenildi.

Kargı HEM Müdürlüğü’nün sergisinde de yer alan Kargı Bezi’ni yakından inceleyen Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy, Kargı Bezi’nin ilçe dışına çıkması gerektiğini belirterek, “Sadece sergide görüp bakmakla olmaz, Kargı Bezi’ni ilçe dışına çıkartmamız lazım. Kaymakamlık ve belediye olarak devletimizin tüm imkanlarıyla coğrafi işaretli ve tescilli Kargı Bezi’ni ilk etap ta ülkeye, sonrada dünyaya tanıtmak istiyoruz’’ diyerek yakın zamanda Kargı Bezi’yle ilgili çalışma yapılacağının sinyalini verdi.

Editör: Haber Merkezi