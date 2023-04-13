7 Ocak 1946'da kurulan, kurulduğu yıl yapılan seçimlerde azınlıkta kalıp 4 yıl sonra yapılan 14 Mayıs 1950 seçimlerinde iktidara gelen Demokrat Parti’nin 1950’den 2000 yıllara kadar çeşitli isimlerde Türk siyasetinde ilkleri başardığını ve siyasete yön vererek Türkiye’nin her karış toprağında ayak basmadık yer bırakmadığını belirten Damar, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“2000’den sonra gelen yöneticiler, kendini pazarlamak, mevki makam peşinde olmak için partiyi bitirmişler. 6 Mayıs 2012’de görevi devralan Gültekin Uysal, etrafındaki arkadaşları ve yöneticiler, kendi özverili çalışmalarıyla Demokrat Parti’yi 14 Mayıs 2023 seçimlerine taşımışlardır.

Genel Başkanımız, Millet İttifakına katılıp halkın, ülkenin yeniden demokrasiye, hukuka, adalete, halkın barış ve birlikteliği için dimdik ayakta durmuş, adeta Millet İttifakı’nın kalesi olmuş ve hatta Cumhurbaşkanlığı adaylığında Sayın Kılıçtaroğlunun adını zikreden ilk lider olmuştur.

Demokrat Parti ülke zor duruma düştüğü zaman sorumluluktan kaçmaz. Malıyla, canıyla taşın altına elini kor yıllardır olduğu gibi. Yalancıktan vatanı sahiplenenler gibi değil Menderes gibi vatanı savunur.

Bizim milletimize sözümüz var. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı da Meclis’te Demokrat Parti paydaşlarıyla çoğunluğu alacaktır. Sözümüz var, bu ülkede adalet, demokrasi, barış, sevgi ve hoşgörünün olduğu, kardeşliğin kol gezdiği bir Türkiye olacaktır.” (Haber Merkezi)