Ulus meydanında farklı iş kollarında çalışan taşeron işçilerinin bir araya geldiği eylemde işçiler, ayrımsız ve eksiksiz olarak devlet kadrolarında istihdam edilme talebinde bulundu.

"KARAYOLLARI İŞÇİLERİ KADRO İSTİYOR"

Karayollarında çalışan taşeron işçiler adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yollarda can kurtaran kahramanlar olarak ilan edilen bizler, iş güvencesi istiyoruz. Seçim öncesi kadro sözü verilip dışarıda bırakılan biz karayolcular, artık ayrım yapılmaksızın kadro verilmesini istiyoruz. 2018 yılında KHK ile verilen kadroda ihale şartnameleri; anahtar teslim, yapım işi, müşavir firma, yüzde 70 arge, danışmanlık, ihale şartnameleri yüzünden mağdur edilirken, tekrar çıkacak yasada mağdur olmak istemiyoruz. Bizler de kurumun asıl işini yapmaktayız. Bizler geçici değil süreklilik arz eden işleri yapmaktayız. Yapılacak işleri, eski ve yeni kadrolu işçiler ile birlikte yapmaktayız. Fakat kadrolular ile aramızda adil olmayan bir maaş farkı var, bu da iş barışına aykırıdır. Örneğin; kadrolu personel yemek ve yol parası alır taşeron almaz. Kadrolu personel mesai ücreti alır taşeron almaz. Kadrolu personel ikramiye alır taşeron almaz. Kısacası kadrolu personeller her türlü sosyal hak ve dolgun ücret alırken biz taşeron işçiler asgari ücrete mahkûm edildik. Şimdi sizlere sormak istiyorum elinizi vicdanınıza koyun aynı ortamda çalışan personeller arasında bu şekilde iş barışı olur mu adalet olur mu" denildi.