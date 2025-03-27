9-13 Nisan tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenecek Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda Çorum’u temsil edecek sporcuları belirlemek üzere düzenlenen il birinciliği sonuçlandı.

90 SPORCU KATILDI

Karate İl Temsilcisi ve aynı zamanda antrenör Samet Türe’nin verdiği bilgilere göre, Çorum Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen il birinciliğine Çorum Belediyesi Spor Kulübü

Çorum Dinamik Spor Kulübü, Çorum Dolunay Spor Kulübü, Sirius Spor Kulübü ve Enplus Spor Salonu’ndan ferdi sporcular olmak üzere toplamda 90 karateci katıldı.

Sporcu velilerinin ve karate severlerin büyük ilgi gösterdiği müsabakalar sonunda kategorilerinde birinci olan sporcular Kocaeli’ndeki Türkiye şampiyonasında Çorum’u temsil etme hakkı kazandı. Sporcuların çoğunluğunun Çorum’un karatedeki lokomotifi olan Çorum Belediye Spor Kulübü’nden olması dikkat çekti.

ÇORUM’U TEMSİL EDECEK SPORCULAR

Çorum’u temsil edecek sporcular, kategorileri ve kulüpleri şöyle:

Kata kategorisi: 2011 doğumlular: Furkan Agurtlu (Çorum Belediye), Buğlem Belinay Barin (Çorum Belediye). 2012 doğumular: Baha Eren Bal (Enplus), Sahra Belinay Kılıç (Enplus). 2013 doğumlular: Emir Fatih Çamlıbel (Çorum Belediye), Azra Feray Almalı (Çorum Belediye). 2014 doğumlular: Miraç Özeker (Çorum Belediye), Fatma Kır (Çorum Belediye). 2015 doğumlular: Miraç Aytekin (Çorum Belediye), Güneş Pelin Satır (Enplus). 2016 doğumlular: Çağan Uras Bal (Enplus), Miray Su Yetgin (Çorum Belediye)

Kumite kategorisi: 2011 doğumlu kızlar: 54 kilo: Buğlem Belinay Barın (Çorum Belediye), 61 kilo: Elif Coşkun (Çorum Belediye). 2011 doğumlu erkekler: 57 kilo: Kayra Nejan Demirci (Çorum Belediye), 63 kilo: Yusuf Seha Korkmaz (Çorum Belediye)

2012 doğumlu kızlar: 39 kilo: Hiranur Ela Aşgın (Çorum Belediye), 44 kilo: Beyza Nur Doğan (Çorum Belediye),54 kilo: Aslı Elif Pekbey (Çorum Belediye. 2012 doğumlu erkekler: 50 kilo: Buğra Özeker (Çorum Belediye).

2013 doğumlu kızlar: 45 kilo: Amine Yaren Gül (Çorum Belediye), +50 kilo: Elif Abacı (Çorum Belediye). 2013 doğumlu erkekler: 42 kilo: Emir Fatih Çamlıbel (Çorum Belediye), 52 kilo: Ahmet Corman (Çorum Belediye).

2014 doğumlu kızlar: 32 kilo: Neval Bulut (Çorum Belediye), 36 kilo: Ecrin Berra Yıldırım (Çorum Belediye), 40 kilo: Fatma Nur Kır (Çorum Belediye), +44 kilo: Sümeyye Karaman (Çorum Belediye). 2014 doğumlu erkekler: 40 kilo: Miraç Özeker (Çorum Belediye), +50 kilo: Abdullah Yağlı (Çorum Belediye).

2015 doğumlu kızlar: 30 kilo: Elif Gökçe Beşikçi (Çorum Belediye), 34 kilo: Berrin Tüysüz (Çorum Belediye), 37 kilo: Dişeps Nejan Otman (Çorum Belediye), 40 kilo: İkra Alparslan (Çorum Belediye), +40 kilo: Begüm Akpunar (Çorum Belediye). 2015 doğumlu erkekler: 35 kilo: Miraç Aytekin (Çorum Belediye)

Karate il temsilcisi Samet Türe seçmeler sonrasında yaptığı açıklamada, “Bu tür organizasyonlar, genç yeteneklerin keşfedilmesine ve Çorum’un spor alanındaki başarısının daha da yükselmesine büyük katkı sağlıyor. Turnuvada emeği geçen antrenörlere, hakemlere ve sporculara teşekkür eder, Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan sporculara başarılar diliyorum” dedi.