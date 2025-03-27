Ahlatcı Çorum FK’nın golcü futbolcusu Hasan Ege Akdoğan’ın da formasını giydiği U17 Milli Takımımız, İsviçre’de düzenlenen UEFA Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2. Tur son maçında İsveç'e 4-0 yenildi.

Baden kentindeki Sportpark Bergholz'da oynanan maça iki takım da liderlik şansını yitirmiş şekilde çıktı. Hasan Ege Akdoğan’ın ilk 11’de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı maçı 16. dakikada Love Arrhov, 44. dakikada Rasmus Bergkvall, 89. dakikada Charlie Pavey ve 90+2. dakikada Milian Öberg’in attığı gollerle İsveç 4-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Türkiye Avrupa Şampiyonası A Ligi 2.Turunu 1 puanla son sırada kapatırken, İsveç 3 puanla üçüncülüğü elde edip elendi.

FİNAL BİLETİ ÇEKYA’NIN

Öte yandan, A Ligi 2.Turunda oynanan diğer maçta Çekya, İsviçre’yi 3-1 yenerek 7 puanla lider oldu ve Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

HASAN EGE’DEN 2 GOL

Ahlatcı Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege, A Ligi 2.Turunda İsviçre, Çekya ve İsveç’le oynanan 3 maçada ilk 11’de başlayıp hiç oyundan çıkmadı. Hasan Ege, İsviçre ve Çekya’ya 1’er gol atıp, turnuvayı 2 golle takımının en golcü futbolcusu olarak tamamladı.