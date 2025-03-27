Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde Spor Hizmetleri Müdürü olarak göreve başlayan Feyyaz Velidedeoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Aksoy ve beraberindeki heyet, Velidedeoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek destek mesajlarını iletti. TÜFAD heyeti, ziyaretin anısına Velidedeoğlu’na milli takım forması hediye etti.

Feyyaz Velidedeoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum’da sporun gelişmesi adına antrenörler ve spor camiası ile iş birliği içinde çalışacaklarını vurguladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.