Çorum Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleşen iftar yemeğine protokol de yoğun ilgi gösterdi. AK Parti Merkez İçe Başkanı Mustafa Alagöz ve yönetim kurulu, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan Sorumlu Şube Müdürü Hüseyin Şahin, Mimar Sinanspor Kulüp Başkanı Alper Zahir, Mimar Sinanspor Kulübü yönetim kurulu, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Arif Çınar, kulüp antrenörleri ve futbolcular katıldı. Oldukça nezih bir ortamda gerçekleşen iftar yemeği öncesi protokol üyeleri selamlama konuşması yaparak Mimar Sinanspor’a BAL’da ve yerel lig müsabakalarında başarılar dilediler.

Editör: RIFAT KARA