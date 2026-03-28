Antalya’da devam eden Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden sporcular 2 altın, 1 bronz madalya daha kazandı. Begüm Akpunar ve Nisa Alparslan şampiyon oldu.

5.130 sporcunun katılımla başlayan turnuvada ilk gün tatamiye çıkan Çorumlu karatecilerden Çorum Belediye Spor Kulübü sporcusu Elif Asel Doğan 22 kiloda, 26 kiloda Çorum Gençlik Spor Kulübü sporcusu Hiranur Yıldırım ve 28 kiloda Çorum Belediye Spor Kulübü sporcusu Ülker Berinay Ertatlı tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu, küçük kızlar +32 kiloda ise Çorum Gençlik Spor Kulübü karatecisi Asmin Hanım Solmaz ikinci olmuştu.

Çorumlu sporcular, ikinci ve üçüncü gün müsabakaları sonunda 2 altın, 1 bronz madalya daha kazandılar. Karate il temsilcisi Samet Türe’den aldığımız bilgilere göre, 2017 doğumlu kızlar 38 kiloda mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü karatecisi Nisa Alparslan ve 2015 doğumlu kızlar +44 kiloda mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü sporcusu Begüm Akpunar tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldular. 2017 doğumlu kızlar 24 kiloda ise Elisa Küçüktiryakioğlu üçüncü olup bronz madalya kazandı.

Böylece, yarın sona erecek şampiyonada Çorumlu karateciler 5 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyaya ulaştılar.

Şampiyona yarın (29 Mart Pazar) sona erecek.