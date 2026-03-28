Antalya’da düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonasında, yıldız kızlar +44 kiloda altın madalya kazanan Çorum Belediye Spor Kulübü sporcusu Begüm Akpunar, Balkan şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası, 29-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.
Begüm Akpunar, geçen yıl 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Karadağ’ın Bar kentinde düzenlenen Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda, +40 kiloda şampiyon olmuştu.
Muhabir: Haber Merkezi