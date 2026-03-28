Çorum FK'nin Süper Lig yürüyüşüne bir destek de Alaca ilçesinden geldi. Alaca Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki farklı noktalara yerleştirilen billboardlar, kırmızı-siyahlı takıma moral vermek amacıyla özel olarak hazırlanan görsellerle süslendi. Çorum FK'ye moral vermek amacıyla hazırlanan billboardlarda Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı, Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın fotoğrafları yer alırken, "Temsilcimiz Arca Çorum FK’ya Süper Lig yolunda başarılar diliyorum" mesajı paylaşıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı