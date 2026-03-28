Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, 32.hafta maçında konuk olduğu Iğdır FK’yı 2-0 yenerek üst üste 7.galibiyetini alırken, bu galibiyet aynı zamanda 3 yıl aradan sonra bir ilki de beraberinde getirdi. Kırmızı-siyahlı takım, son 3 yılın en uzun deplasman galibiyeti serisini yakaladı.

Teknik direktörlük görevine Uğur Uçar’ın getirilmesinden sonra çıktığı 7 maçı da kazanırken, bu süreçte 4 deplasmandan da galibiyetle döndü. Kırmızı-siyahlı ekip, Serikspor karşısında alınan 3-2’lik galibiyetle başlayan seride Manisa FK’yı 1-0, Boluspor’u 2-1, Iğdır FK’yı da 2-0 yenerek üst üstü 4 galibiyet aldı.

Arca Çorum FK, daha önce en özün deplasman galibiyeti serisine 2022-2023 Sezonunda imza atmıştı. Çorum ekibi, 23.haftada, Bursaspor karşısında alınan 3-0’lik galibiyetle başlayan seride Batman Petrolspor’u 1-0, Amedspor’u 2-0, Ankaraspor’u 1-0, Bayburt Özel İdare’yi 2-0, Erzincanspor’u da 1-0 yenerken, seri 36.haftada, İzmir’de alınan 1-1’lik Menemen FK beraberliği ile seri sona bulmuştu.