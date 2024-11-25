Mevlana İş merkezinde bulunan Karate Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Karate il birinciliğine 105 sporcu katıldı. Çorum Belediyesi Karate takımı ve Tatu Spor Kulübünün yarıştığı müsabakalar nefesleri kesti. Toplam 25 kategoride yapılan müsabakalarda 24 kategoride Çorum Belediyesi Karate takımı adına kürsüde ilk sırayı alırken, Tatu Spor Kulübü ise sadece bir kategoride kürsünün ilk sırasında yer alabildi. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Kadınlarda dereceye sporcular ve kulüpleri şu şekilde;

25 kilo: 1.Hiranur Yıldırım (Çorum Belediyespor), 2.Ülker Belinay Ertatlı (Çorum Belediyespor, 3.Defne Özdemir (Çorum Belediyespor).

27 kilo: 1.Elif Gökşe Beşikçi (Çorum Belediyespor), 2.Hazal Hira Kılıç (Tatu SK), 3.Yıldız Ela Taştan (Tatu SK), 3.Zeynep Eflin Atmaca (Çorum Belediyespor).

32 kilo: 1.Zeynep Rukiye Kır (Çorum Belediyespor), 2.Bensu Akyüz (Çorum Belediyespor), 3.Hazal Seval Boran (Çorum Belediyespor), 3.Ada Acar (Çorum Belediyespor).

32 kilo: 1.Berrin Tüysüz (Çorum Belediyespor), Zeynep Nur Kurtcu (Çorum Belediyespor), 3.Ebrar Su Özdemir (Çorum Belediyespor).

36 kilo: 1.Hatice Sena Çolak (Çorum Belediyespor), 2.Tuana Küçüktiryakioğlu (Çorum Belediyespor), 3.Azra Feray Almalı (Çorum Belediyespor), 3. Mira Berbergil (Çorum Belediyespor).

39 kilo: 1.Beyzanur Doğan (Çorum Belediyespor), 2.Hiranur Ela Aşgın (Çorum Belediyespor), 3.Duru Aksoy (Tatu SK).

40 kilo: 1.Sümeyye Karaman (Çorum Belediyespor), 2.Ecrin Berra Yıldırım (Çorum Belediyespor), 3.Sahra Altın (Çorum Belediyespor), 3.Fatmanur Kır (Çorum Belediyespor).

42 kilo: 1.İkra Alparslan (Çorum Belediyespor), 2.Melike Hüma Ak (Çorum Belediyespor), 3.Begüm Akpunar (Çorum Belediyespor), 3.Ecem Nur Karaaslan (Çorum Belediyespor).

+42 kilo: 1.Miray Su Yetgin (Çorum Belediyespor), 2.Defne Erkoç (Çorum Belediyespor).

44 kilo: 1.Amine Yaren Gül (Çorum Belediyespor), 2.Zeynep Berra Esen (Çorum Belediyespor).

54 kilo: 1.Buğlem Belinay Yarın (Çorum Belediyespor), 2.Elif Coşkun (Çorum Belediyespor), 3.Aslı Elif Pekbey (Çorum Belediyespor), 3.Elif Abacı (Çorum Belediyespor).

56 kilo: Rümeysa Çimen (Çorum Belediyespor), 2.KübraÇatar (Çorum Belediyespor), 3.Ela Öztürk (Çorum Belediyespor).

Erkeklerde dereceye giren sporcular ve kulüpleri şu şekilde oluştu;

2016 doğumlu 25 kilo: 1.Çağan Uras Bal, 2.Mete Efe Börekçi (Tatu SK), (Çorum Belediyespor), 3.Ali Efe Atak (Tatu SK) 3.Emir Arad Kömekçi (Çorum Belediyespor).

2017 doğumlu 25 kilo: 1.Yiğit Akkuş (Çorum Belediyespor), 2.Çınar Efe Solmaz (Çorum Belediyespor).

30 kilo: 1.Miraç Aytekin (Çorum Belediyespor), 2.Eymen Ali Kabadayı (Çorum Belediyespor), 3.Eymen Ali Bal (Tatu SK), 3.Kayra Ege Ak (Tatu SK).

35 kilo: 1.Furkan Atıcı (Çorum Belediyespor), 2.Eymen Hekim (Çorum Belediyespor), 3.Kemal Eymen Ünaldı (Çorum Belediyespor), 3.Göktuğ Gayretli (Çorum Belediyespor).

40 kilo: 1.Bahadır Ek (Çorum Belediyespor), 2.Ahmet Corman (Çorum Belediyespor), 3.Abdullah Yağlı (Çorum Belediyespor).

48 kilo: 1.Buğra Özeker (Çorum Belediyespor), 2.Baha Eren Bal (Tatu SK).

50 kilo: Kayra Nejan Demirci (Çorum Belediyespor), 2.Mert Başergün (Tatu SK).

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.