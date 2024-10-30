Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Kupası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Karate Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Çorum Belediyesi Karate Eğitim Merkezi’nde İl Temsilcisi Samet Türe gözetiminde gerçekleşen turnuvaya 128 sporcu katılım sağladı. Sporcu velililerinin yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

2017 doğumlu erkekler 25 kilo: 1.Ahmet Güvenir.

2013-2014 doğumlu kızlar +44 kilo: 1.Elif Abacı, 2.Ravza Duzcu.

2015 doğumlu kızlar 32 kilo: 1.Zeynep Nur Kurtcu, 2.Ebran Su Özdemir, 3.Berrin Tüysüz, 4.Dişeps Nejan Otman.

2016 doğumlu erkekler 34 kilo: 1.Çınar Efe Solmaz.

2014 doğumlu erkekler 40 kilo: 1.Bahadır Ek, 2.Eymen Hekim, 3.Mira. Özeker, 4.Mert Güldaşı.

2017-2018 doğumlu kızlar 25 kilo: 1.Hiranur Yıldırım, 2.Ülker Belinay Ertatlı, 3.Defne Özdemir.

2014 doğumlu kızlar 40 kilo: 1.Ecrin Berra Yıldırım, 2.Fatmanur Kır, 3.Sahra Altan.

2016 doğumlu kızlar 27 kilo: 1.Zeynep Rukiye Kır, 2.Defne Erkoç, 3.Ada Acar.

2014 doğumlu kızlar 32 kilo: 1.Elif Hekim, 2.Cahide Buğlem Akçay, 3.Zeynep Aral Arslan, 4.Elif Raha Tosun.

2016 doğumlu erkekler 25 kilo: 1.Çağan Ural Bal, 2.Mustafa Kasatura, 3.Mustafa Börekci.

2013 doğumlu kızlar 36 kilo: 1.Tuana Küçüktiryakioğlu, 2.Hatiec Sena Çolak, 3.Amine Yaren Gül.

2016 doğumlu kızlar 32 kilo: 1.Miray Su Yetgin, 2.Bensu Akyüz, 3.Masal Avda Tek, 4.Hazal Seval Boran.

2013 doğumlu erkekler 35 kilo: 1.Furkan Atıcı, 2.Göktuğ Gayretli, 2.Dağhan Öztürk, 3.Dağhan Öztürk, 4.Muharrem Atmaca.

2015 doğumlu erkekler 30 kilo: 1.Miraç Aytekin, 2.M.Rüzgar Büyüktaş, 3.Eymen Ali Bal.

2011-2012 doğumlu erkekler 50 kilo: 1.Kayra Nejan Demirci, 2.Buğra Özeker, 3.Beha Eren Bal.

2015 doğumlu kızlar 42 kilo: 1.Begün Akpınar, 2.Vuslat Nisa Yılmaz, 3.Buğlem Demirbaş.

2011-2012 kızlar 50 kilo: 1.Beyzanur Doğan, 2.Ayşenur Güldaşı, 3.Zeynep Berra Esen.

2015 doğumlu kızlar 35 kilo: 1.Melike Hüma Ak, 2.Ecem Nur Karaaslan, 3.Arven Deniz.

2009-2010 doğumlu kızlar 54kilo: 1.Kübra Çatar, 2.Rümeysa Çimen, 3.Elmas Sağırcı.

2015 doğumlu kızlar +35 kilo: 1.Elif Gökçe Beşikci, 2.Zeynep Eflin Atmaca, 3.Yıldız Ela Taştan.

2011-2013 doğumlu kızlar 49 kilo: 1.Buğlem Belinay Darın, 2.Esma Derin, 3.Aslı Elif Pekbey.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.