Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir’in geçtiğimiz hafta Çorum’a yaptığı ziyaret sırasında Çorum’a Türkiye şampiyonası sözü verdiği belirtildi.

5 etaptan oluşan Karate Premier Ligi’nin 4.etap müsabakalarının Muş’ta yapılmasından sonra gözler 7-10 Ağustos tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirilecek son etap müsabakalarına çevrildi. Son etap müsabakaları sonunda, Türkiye şampiyonasına katılacak sporcular belli olacak.

ŞAMPİYONA ÇORUM’DA

Türkiye şampiyonasının, geçtiğimiz hafta Çorum’a gelen Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir’le yapılan görüşmeler neticesinde Çorum’a alındığı öğrenildi. Ekim ayında yapılması planlanan şampiyonanın tarihi henüz netlik kazanmazken, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşme neticesinde kesin tarihlerinin belirleneceği kaydedildi.

Türkiye’nin en iyi 32 karatecisinin mücadele edeceği Türkiye Şampiyonası, aynı zamanda Avrupa Şampiyonası seçmesi niteliği taşıyor. Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecek sporcular, Çorum’daki şampiyonada belli olacak.