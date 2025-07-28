Türkiye Karate Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan, sporcuların her etapta gösterdikleri performansla puan toplayarak Türkiye şampiyonası, Avrupa seçmesi ve Dünya seçmesi için yarışma hakkı elde edeceği 5 etaplı “Premier League”de 4.etap müsabakaları Muş’ta yapıldı.

BEŞ MADALYA

4.Etap müsabakalarında, Çorum Belediye Spor Kulübü’nden antrenör ve aynı zamanda il temsilcisi Samet Türe nezaretinde mücadele eden sporcular 3 altın, 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandılar.

3 SPORCU ŞAMPİYON

Genç erkekler 76 kiloda Kutay Tekin, +76 kiloda Kayra Yağlı ve +84 kiloda Kerem Tuğra Yağlı tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldular.

Gençlerde şampiyon olan Kerem Tuğra Yağlı, U21 erkekler +84 kiloda da üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazanırken, ümit erkekler 57 kiloda ise Furkan Argutlu üçüncü oldu.

SON ETAP DİYARBAKIR’DA

Çorum Belediye Spor Kulübü’nün antrenörleri ve sporcuları, yoğun antrenman programlarının ve disiplinli çalışmalarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşarken, elde edilen bu başarılarla birlikte gelecek turnuvalar için de büyük moral kazandılar.

Ligde 5.etap ise 7-10 Ağustos’ta Diyarbakır’da yapılacak. Mersin’de yapılması gereken 5.etap müsabakalarının son anda Diyarbakır’a alındığı belirtildi.