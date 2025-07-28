Mehmet Can Töremiş’in yıllardır Türk badmintonuna istikrarlı bir şekilde katkı sunduğuna dikkat çeken Başkan Barış Boyar, ana hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu söyledi. Töremiş’in olimpiyatlarda da başarılı olacağına tüm kalpleri ile inandıklarını kaydeden Barış Boyar, “Mehmet Can, yıllardır Türk badmintonuna istikrarlı biçimde katkı sunan, ilimize, ilçemize ve ülkemize sayısız madalya ve derece kazandıran, başarılarıyla örnek bir sporcu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Uluslararası arenada kazandığı bu yeni başarılarla hem kulübümüzü hem de ülkemizi bir kez daha gururlandırdı.

Kulübümüzün değerli antrenörü Eren Murat Güngör de Milli Takım teknik kadrosunda görev alarak bu büyük başarıya önemli katkı sundu. Sporcumuz Mehmet Can Töremiş’i, partneri Gökay Göl’ü, tüm milli sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Hedefimiz net: Olimpiyatlar. Bu zorlu ve emek isteyen yolculukta yılmadan çalışıyor, kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

Başkan Barış Boyar, kendilerine her zaman destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan’a teşekkür etti.



