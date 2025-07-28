Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü sporcusu Mehmet Can Töremiş, 16 ülkenin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen ‘Victor Türkiye Junior International 2025 Turnuvası’nda tek erkekler şampiyonluk ipini göğüsleyerek Türkiye’ye altın madalya kazandırırken, partneri Gökay Göl ile birlikte çift erkeklerde de altın madalyanın sahibi oldu.

Çorum’un harika çocuğu Mehmet Can Töremiş, katıldığı bir turnuvada daha göğsümüzü kabarttı. Töremi, bu kez uluslararası turnuvada çift altın madalya kazandı.

YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Türkiye ile birlikte 16 ülkenin katılımıyla, İstanbul’da düzenlenen ‘Victor Türkiye Junior International 2025 Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil eden Mehmet Can Töremiş, yenilgi yüzü görmedi. Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü sporcusu olan Mehmet Can Töremiş, aynı kulüpten Eren Murat Güngör’ün de teknik kadroda antrenör olarak görev yaptığı milli takım adına çıktığı tüm müsabakaları kazandı ve yenilgi yüzü görmedi.

İKİ ALTIN MADALYA

Töremiş, tek erkeklerde karşılaştığı tüm rakiplerini bir bir devirerek şampiyon oldu ve ülkemize altın madalya kazandırdı.

Mehmet Can Töremiş, partneri Gökay Göl ile birlikte çift erkeklerde de zirveyi kaptırmadı. Töremiş-Göl çifti, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve Türkiye’yi iki altın madalya daha kazandırdı.

TÜRKİYE’YE 18 MADALYA

Türk sporcular, ev sahibi oldukları turnuvaya kazandıkları madalyalarla damga vurdular. Milli badmintoncular, 2’si Mehmet Can Töremiş’ten olmak üzere 4 altın, 5 gümüş, 9 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attılar.