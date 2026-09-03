Aleksic, futbolu bıraktığını kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyururken “…Dünyanın birçok ülkesinde ve şehrinde yaşama ve oynama ayrıcalığına sahip oldum. Farklı insanlarla ve kültürlerle tanıştım, dostluklar kurdum ve hayatımın geri kalanında yanımda taşıyacağım deneyimler yaşadım. Bütün bunlar spor ve futbol sayesinde oldu. İşte bu yüzden spor sadece sonuç veya madalya ile ilgili değildir. Spor insanı şekillendirir. Karakter oluşturur. Toplumun bir parçası olmayı, gerçek değerleri paylaşmayı ve başkalarına saygı duymayı öğretir. Kariyerinizden çok daha uzun süre yanınızda taşıyacağınız hayat dersleri verir. Çünkü sonuçta spordan aldığınız şey sadece kazandığınız şey değil, aynı zamanda neye dönüştüğünüzdür” ifadelerini kullandı.

Birçok kulüpte forma giyen Aleksic, Türkiye’de ise Yeni Malatyaspor, Başakşehir FK, Konyaspor ve Arca Çorum FK’da oynadı. Süper Lig’de 202 maçta 42 gol-17 asistlik skor performansı sergileyen 35 yaşındaki Sırp 10 numara, 1.Lig’de ise 26 karşılaşmada 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

Aleksic, futbolculuk kariyerinde ise tam 500 resmi maça çıktı. 29.509 dakika sahada kalan Aleksic 111 gol-42 asistlik skor performansı ortaya koydu.

Alekcic, Arca Çorum FK formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada ise 2 gol atıp 2 asist yaptı.