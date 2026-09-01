Kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, lige damga vuracaklarının altını çizen Aşgın, “Tarihimizde ilk kez adım attığımız Süper Lig arenasındaki ilk üç haftada Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanlarına çıkmak, evimizdeki ilk maçı da seyircisiz oynamak ve hepsinde aslanlar gibi mücadele etmek, tüm ülkenin takdirini kazanmak, kolay değildi. Lig daha yeni başlıyor ve önümüzde uzun bir maraton var.

Şimdi moral bozma değil, armanın etrafında kenetlenme vakti! Önümüzdeki hafta kendi sahamızda rakiplere bu lige damgamızı vuracağımızı, kalıcı olduğumuzu göstereceğiz. Daha yeni başlıyoruz! Biz Çorum’uz, biz Anadolu’yuz” ifadelerini kullandı.