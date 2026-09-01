Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Görkem Bilgi, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çorum FK’nın oyunu çirkinleştirmediğine dikkat çekti. Çorum FK’nın küme düşmeyeceğini aksine üst sıraları zorlayacağını ifade eden Bilgi, “Çorum FK, hep dalga geçilir, mizah konusu olur vs Türkiye’de… Ancak bir parantez, yatırım yaptılar, stat yaptılar, transfer yaptılar, İstanbul’a taraftarlarıyla geldiler, asla çirkin bir futbol oynamadılar. Zevk verdiler, yediler, attılar…

Asla küme düşmeyecekleri gibi üst sıraları da zorlayacaklar. Bu Çorum FK böyle olacak ise, bir futbolsever olarak başımızın üzerinde yeri olur. Çorum FK bugün yenilmedi, kendini Süper Lig’e kabul ettirdi” ifadelerini kullandı.