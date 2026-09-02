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23 yaşındaki stoper, geçen sezon Zelte Waregem formasıyla 4 maça çıkarken, bu sezon ise süre alamadı.

Konuyla ilgili Vanspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Belçika 1. Lig ekiplerinden Zulte Waregem forması giyen defans oyuncusu Kadir Seven ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Kadir Seven’e kırmızı-siyah formamız altında başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon arca Çorum FK tarafından Belçika’nın Zulte Waregem takımına bonservisi ile verilen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Kader Seven, Trendyol 1.Lig takımlarından Vanspor’la anlaştı.

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