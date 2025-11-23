Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Genel Başkan Özgür Özel’in katılımı ile Zonguldak’ta gerçekleştirilen “Millet İradesine Çıkıyor” mitingine katıldı.

CHP’nin 72. Bölge mitingi, Zonguldak’ta yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak’ta Madenci Anıtı’nda düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ eyleminde vatandaşlara hitap etti.

Emeğin başkenti, emekçinin şehri Zonguldak’ta bir araya geldiklerini bildiren İl Başkanı Solmaz, “Karanlıklar aydınlığa dönene kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Miting öncesi il başkanları ile sohbet toplantısında bir araya gelen Solmaz, ayrıca miting sonrasında ise Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Gökhan Zeybek, Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda kurultay öncesinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Mitingi değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet iradesine sahip çıktıkça, bu meydanlar doldukça bizi kimse yenemez. Milleti kimse yenemez” dedi.

Konuşmasına eski Başbakan merhum Bülent Ecevit'in 'Uyum' şiiri ile başlayan Özel, “Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak gelecek iktidar partisinin genel başkanı olarak söz veriyorum. Karaoğlan Ecevit nasıl sahip çıktıysa bu şehre öyle sahip çıkacağız” ifadesini kullandı.

Özel, “AK Parti'nin kara düzenini bitireceğiz. Emekçinin hakkını alacağız, emeklinin hakkını alacağız. Esnafı da kayıracağız. Çiftçiyi de milletin efendisi yapacağız. Söz veriyoruz.

Bakın işsizlikte Avrupa birincisiyiz. Enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Yoksullukta Avrupa birincisiyiz. Gıda enflasyonu dünyanın 7 katı. Kırmızı etin dünya ortalaması 7 dolar, Türkiye'de 21 dolar” diye konuştu.

Özgür Özel, “Türkiye, geçim derdi çekmeden, gelecekten korkmadan yaşayan, çalışkan, özgür ve mutlu insanların ülkesi olacak. Çalışanın, üretenin kıymeti bilinecek, herkes emeğinin, girişiminin, yatırımının karşılığını hakkıyla alacak. Herkes için her yerde adalet ve hürriyet hakim olacak. Kimse eşitsizliğe, ayrımcılığa, haksızlığa uğramayacak. Kendisi gibi düşünmeyen herkesi hedef alan bir büyük zulüm ve istibdat son bulacak. Yokluk ve yoksulluk, haksızlık ve adaletsizlik bir daha gelmemek üzere bu aziz toprakları terk edecek. Zonguldak’tan Hatay’a, Edirne’den Hakkari’ye tüm Türkiye’de iyilik ve kardeşlik kazanacak. Her şey çok güzel olacak” şeklinde konuştu.

