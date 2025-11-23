Esnafın sorunlarının ele alındığı toplantıya; Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Dışişleri Eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan, TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül ve Türkiye genelinden 1200 Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı katıldı.

Toplantıya, Çorum Hitit Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kooperatifi başkanı Erdoğan Çerikci de katıldı.

Toplantıda esnafın güncel sorunları ve kredi süreçlerine dair önemli görüşmeler yapan Çerikci, yaptığı ikili görüşmelerde Esnaf sanatkarların sorunlarını direk muhataplarına anlattı ve çözüm arama şansı oldu.

Özellikle esnafın kullanacağı krediler için 2026'dan geçerli olmak üzere kullanacağı krediler için % 33 üne fatura getirmesi gerekiyordu.

Başkan Çerikci, TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül ile yaptığı ikili görüşmede fatura ibrazının 1 yıl ertelenmiş olduğunu 2027 yılında yürürlüğe gireceğini söyledi.

Toplantıda, kredi kolaylıklarının esnaf lehine iyileştirilmesi yönünde talepler aktarıldı.

Emeği geçen herkese esnaflar adına teşekkür eden Kooperatif Başkanı Erdoğan Çerikci toplantı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Toplantının verimli geçtiğini belirten Çerikci, “Esnafımızın sorunlarını birebir aktarma fırsatı bulduk. İlgili bakanlıkların çözüm konusunda gösterdiği hassasiyet bizleri memnun etti. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Toplantı, esnafın talep ve çözüm önerilerinin iletilmesiyle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi