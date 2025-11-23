29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen Cumhuriyet Balosuna şehir dışında olması nedeniyle katılamayan ancak maddi manevi desteğini esirgemeyen, ayrıca gecede açık artırma usulü ile satışa çıkartılan curayı alan Ali Dursun’a teşekkür plaketi ve gecede alınan cura teslim edildi.

Gecede Ali Dursun’un curasını Dostlar Cam sahibi Serdar Çınar teslim almıştı.

Cura ve plaket, CHP İl Başkan Yardımcıları Güngör Atak, Duran Keçeci ve Umut Eke tarafından Ali Dursun’a ulaştırıldı.

Parti yöneticileri, maddi-manevi desteğinden dolayı Ali Dursun’a teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi