Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla 9A nolu otobüs hattında yeni güzergâh düzenlemesine gitti.

Yapılan düzenleme kapsamında 9A hattı, artık Toptancılar Sitesi, Sebze ve Meyve Hali, Otonomi Galericiler Sitesi ve Çorum Belediyesi Kamyon Garajı bölgelerine doğrudan ulaşım sağlayacak.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yeni uygulamanın söz konusu bölgelerde çalışan esnaf ile vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını daha hızlı, kolay ve konforlu şekilde karşılamasının hedeflendiği belirtildi.

Yeni güzergâh düzenlemesi 24 Kasım 2025 Pazartesi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Muhabir: Haber Merkezi