Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirle Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, Cumhuriyet’in Türk insanını karanlıktan aydınlığa, umutsuzluktan umuda dönüştüren millet iradesinin sembolü olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Baran, “Cumhuriyet, Türk Milletinin binlerce yılık tarihinde ulaştığı en muhteşem zirvesidir. Bütün imkânsızlıklara rağmen tek vücut olup eşsiz bir mücadele örneği gösteren yüce milletimizin, sarsılmaz bir irade ile bağımsızlık uğruna hayatını ortaya koyarak elde ettiği büyük zaferin, ilk günkü canlılığıyla bizleri kucaklamasıdır” dedi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bugün ülkemizde özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamamızın en sağlam temelini attığını kaydeden Baran, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletin azim ve kararlılığıyla vücut bulmuş büyük bir eserdir Cumhuriyet. Bu eser, büyük bir vizyonla daima ileriye bakan, öz güvenini sağlam tutan, heyecanla ve şevkle çalışan bir neslin bugünkü nesillere armağanıdır. Cumhuriyet, Türk insanını karanlıktan aydınlığa, umutsuzluktan umuda dönüştüren millet iradesinin sembolüdür. Bilinmelidir ki, Türk Milletinin sarsılmaz iradesi ve Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma azmi, tüm güçlükleri aşmamızda bizlere yol gösterecektir. Cumhuriyetin çocukları, gençleri almış oldukları bu mirası ilelebet koruyacaklardır.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bağımsız bir devlet için bir an olsun tereddüt etmeden hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin 101.kuruluş yıldönümünü canı gönülden kutluyorum.”

Editör: SELDA FINDIK