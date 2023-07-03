Karakocalı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bayramın son günü yaz şenliği düzenlendi. Şenliğe siyasi parti temsilcilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Dernek Başkanı Aslan Kiraz, “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz bu organizasyonu geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Sizlerin de desteği ile daha güzel organizasyonlara imza atacağız” dedi.

Dernek Yönetim Kurulu üyesi Neyyir Çıtak ise, “Derneğimiz tarafından bu yıl ilki düzenlenen geleneksel yaz şenliğine hepiniz hoş geldiniz. Henüz birincisi olmasına rağmen, özellikle geleneksel diyoruz. İnşallah bu etkinliği ömrümüz yettiği sürece her yıl büyüyerek devam ettireceğiz. Köyden kente bu derece yoğun olduğu sürede, ilişkilerimizin zayıfladığı bu noktada böylesi organizasyonlar oldukça önemli. Bu etkinlik sayesinde yıllarca görmediğimiz akrabalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı gördük ve mutlu olduk Allah nasip ederse, İstanbul’da çok daha büyük bir organizasyona imza atacağız. İstanbul’dan sonra da inşallah Ankara’da böyle bir organizasyon yapacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yaz şenliğinde çeşitli yarışmalar düzenlendi. Halat çekme ve çuval yarışmasında köylüler birbirleriyle kıyasıya yarışırken, yaz şenliğinde köylüler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.