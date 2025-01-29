Ahlatcı Çorum FK’nın da Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki bazı rakipleri ve mensupları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Fatih Karagümrüklü futbolcu Wesley, Ahlatcı Çorum FK’yı 1-0 yendikleri maçtaki “kural dışı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak, yine Fatih Karagümrüklü idarecilerden Muhammed Ali Bahar “talimatlara aykırı hareketi” ve “tehdidi” nedeniyle tedbirli olarak, Samet Koç “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle tedbirsiz olarak, Umut Köse de “hakareti” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiler.

Ahlatcı Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Bandırmaspor sahasında Ankara Keçiörengücü’ne 2-1 yenildiği maçta 5 futbolcusunun sarı, 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi üzerine “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” ve taraftarlarının neden olduğu “saha olayları” nedeniyle, futbolcu İbrahim Kaya da “kural dışı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak, Keçiörengücü ise “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiler.

Ankaragücü, Erzurumspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” ile “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle, Sakaryaspor, Manisa FK maçındaki, Kocaelispor da Pendikspor maçındaki “saha olayları” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Pendiksporlu futbolcu Emeka Eze’yi Kocaelispor maçındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak, yardımcı antrenör Veysel Cihan’ı da “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk etti.