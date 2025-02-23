Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop, Samsun ve Ordu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop, Samsun ve Ordu'da devam eden kuvvetli kar sağanaklarının etkisinin sürmesi bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışının, yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Editör: AA AJANS