Samsun'un Atakum ilçesinde, Taflan açıklarında saat 03.10'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Samsun ve çevresinde de hissedildi.

Deprem sonrasında resmî sosyal medya sayfasından açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şu ifadelere yer verdi:

"Geçmiş olsun Samsun'um. Rabbim tüm doğal afet ve kötülüklerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin İnşallah… Hiçbir vatandaşımızın olumsuz etkilenmemiş olmasını temenni ediyor; vatandaşlarımızdan yalnızca resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate alarak tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum."

Editör: HABER MERKEZİ