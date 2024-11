CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara destek veren Karadeniz, "Her çocuğun eşit şartlarda eğitime ulaşması, ülkemizin geleceği için hayati öneme sahiptir" dedi.

Başkan Karadeniz, Türkiye genelindeki eğitim sorunlarına değinerek, "Son günlerde her üç çocuktan birinin kahvaltı etmeden okula gittiğini biliyoruz. Bu, toplum olarak üzerimize düşen sorumlulukları unuttuğumuzun bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. Çocukların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda, gelecek nesillerin sağlıklı bir birey olarak yetişemeyeceğinin altını çizdi.

“SOSYAL YARDIMLAR ARTIRILMALI”

“Hükümetin, çocuklarımızın bu temel ihtiyaçlarını göz ardı etmemesi gerekmektedir” diyen Karadeniz, sosyal yardımların artırılmasına yönelik çağrıda bulundu. "Sıcak yemek, su ve hijyen koşulları, eğitim hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu konuda acil adımlar atılmalıdır" açıklamasında bulundu.

“HERKESİ HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUM”

Talip Karadeniz, özellikle yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını göreve çağırarak, “Bu meselede duyarsız kalmak, çocuklarımızın geleceğine yapılan en büyük ihanet olacaktır. Tüm destek mekanizmalarını harekete geçirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Ayrıca, CHP'li belediyelerin bu tür sosyal hizmetlere hazır olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Bizim amacımız, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve çocuklarımızın gelişim süreçlerinde her türlü desteği sunmaktır" dedi.

Başkan Talip Karadeniz, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "Bir toplumun en büyük zenginliği, eğitimli ve sağlıklı bireyleridir. Bu nedenle, çocuklarımızın taleplerine kulak vermeli ve harekete geçmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ