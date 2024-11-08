Başkan Cebeci, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker (94) ile biraraya gelerek Pembe Köşk’ü gezdi. İnönü ailesinin tarihine tanıklık eden Cebeci ayrıca köşkü gezen Çankaya Gökçe Karataş İlkokulu öğrencilerine de ceviz ikramında bulundu.

Pembe Köşk, 25 Aralık 1973 tarihinde hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün anısını yaşatmaya devam ediyor. 12 yıl aradan sonra, İnönü ailesi yeniden bu tarihi mekâna döndü. İsmet İnönü'nün ölümünün ardından 10 yıl sonra kurulan İnönü Vakfı, Pembe Köşk'ü müzeye dönüştürerek halkın ziyaretine açmıştı.

Pembe Köşk, İsmet İnönü'nün yaşamını ve Türk siyasetindeki önemli rolünü yansıtan eşyalarla dolu. Müzeye dönüştürüldükten sonra, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özden Toker (94), “Bu ev, babamın anılarını taşıyor. 12 yıl sonra tekrar bu köşke dönmek, onun hatıralarını yaşatmak bizim için çok değerli” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ