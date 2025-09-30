Karadeniz Gazeteciler Federasyonu’nun Ordu’da gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda mevcut başkan Erdoğan Erişen güven tazeledi. Genel Kurul’da üç yıl boyunca görev alacak yeni yönetim, denetim, onur, yüksek istişare ve üst kurul delegeleri belirlendi.

Oy birliğiyle alınan karar sonucunda, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Erdoğan Erişen, üçüncü dönem için yeniden başkan seçildi.

Başkan Erişen yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Basınımızı bekleyen birçok sorun var. Bu sorunların çözümü için her dönem olduğu gibi istişare içinde olacağız. Karadeniz, basının en güçlü olduğu bölgelerden biridir. Biz de federasyon olarak, yeni dönemde arkadaşlarımızla beraber sorumluluğumuzu yerine getirecek ve sektörün sorunlarının çözümü için Konfederasyon ve Basın İlan Kurumu yetkilileriyle birlikte hareket edeceğiz.”

Genel kurulda kabul edilen listeye göre, federasyonun kurulları şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU

Bekir Bayram (Giresun), Cengiz Demirel (Sinop), Nihal Karaman (Bartın), Metin Kaya (Karabük), Ersen Küçük (Trabzon), Mert Minisker (Bolu), Murat Okutmuş (Bayburt), Cihan Okur (Amasya), Bülent Özkaleli (Çorum), İhsan Ulüözlü (Tokat),

DENETİM KURULU

Zeki Alkan (Artvin), Halil Ayyıldız (Trabzon), M. Erkan Yılmaz (Kastamonu)

ONUR KURULU

Şevket Erzen, Sadık Yavuz, Mustafa Özyurt, Ufuk Kekül, Savaş Tutak

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

Bülent Velioğlu, İlhan Ulüözlü, Bilal Çevrim, ⁠Osman Aksu, ⁠Mustafa Öztürk, ⁠Mehmet Menekşe, ⁠Erhan Esaspehlivan, ⁠Hüseyin Gündoğdu, ⁠Ali Özdemir

ÜST KURUL (KONFEDERASYON) DELEGELERİ

Zeki Alkan (Artvin), Ergun Ata (Trabzon), Bekir Bayram (Giresun), Cengiz Demirel (Sinop), Erdoğan Erişen (Ordu), Şevket Erzen (Çorum), Aytekin Kalender (Rize), Nihal Karaman (Bartın), Metin Kaya (Karabük), Ersen Küçük (Trabzon), Mert Minisker (Bolu), Murat Okutmuş (Bayburt), Cihan Okur (Amasya), Bülent Özkaleli (Çorum), Murat Taşkın (TSYD), İhsan Ulüözlü (Tokat), M. Erkan Yılmaz (Kastamonu), Bahattin Arı (Zonguldak)

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Genel kurul sonrası Erdoğan Erişen başkanlığında yeni yönetim görev dağılımını yaptı:

Genel Başkan Vekili Ersen Küçük⁠, Genel Başkan Yardımcısı Bekir Bayram, ⁠Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Demirel, Genel Başkan Yardımcısı Nihal Karaman, Genel Koordinatör Metin Kaya, Sayman Mert Minisker, Mali Başkan Murat Okutmuş, Genel Sekreter Cihan Okur, Başkan Yardımcısı - Sosyal İşler- Bülent Özkaleli, Başkan Yardımcısı - Derneklerden Sorumlu- İhsan Uluözlü.

Muhabir: Haber Merkezi