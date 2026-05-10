Akdeniz Parlamenterler Asamblesi toplantısında Türkiye'yi temsil eden AK Parti Çorum Milletvekili Avukat Oğuzhan Kaya, uluslararası kürsüde Avrupa ülkelerine net mesajlar verdi. Kaya, meşru muhatap kabul edilen Suriye devletinin raporda resmiyeti olmayan, geçici ve fiili bir yapıymış gibi tanımlanmasını eleştirdi.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ PA) 1’inci Parlamento Başkanları Zirvesi ve 20’nci Genel Kurul Toplantısı Karadağ’ın Budva şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye’yi temsil eden AK Parti Çorum Milletvekili Avukat Oğuzhan Kaya, hazırlanan güvenlik raporuna yönelik önemli eleştirilerde bulunarak Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve terörle mücadelede uluslararası çifte standartlara dikkat çekti.

SURİYE RAPORUNA " SÖZDE/GEÇİCİ BİR MAKAM" TEPKİSİ

Konuşmasında rapordaki Suriye detaylarına geniş yer ayıran Kaya, uluslararası toplum tarafından meşru muhatap olarak kabul edilen Suriye hükümetinin raporda

“sözde/geçici bir makamlar” olarak nitelendirilmesini eleştirdi. Kaya, “Oysa bugün

Suriye'de siyasi birliği sağlamış, istikrar ve güvenliği tesis eden bir hükümet var. Bu açıdan da tek devlet çerçevesinde Suriye'ye destek verilmelidir. Raporun da bu minvalde düzenlenmesi lazımdır" ifadelerini kullandı.

“AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNİ SAVUNUYORUZ”

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Türkiye'nin terörün yıkıcı etkilerini doğrudan tecrübe eden ve buna karşı en somut mücadeleyi veren ülke olduğunu hatırlattı. Kaya; PKK, FETÖ, DEAŞ ve El Kaide dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı hem sahada hem de masada tavizsiz bir savaş yürüttüklerini belirtti.

Yakalanan binlerce yabancı teröristin sınır dışı edildiğini hatırlatan Kaya, Batılı delegasyonlara şu sözlerle seslendi:

“Yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı etmemiz, sadece kendi ulusal güvenliğimiz için değil; Avrupa'nın ve tüm Akdeniz'in güvenliğini savunduğumuzun en somut örneğidir.”

Muhabir: Haber Merkezi