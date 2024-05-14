Çorum'un İskilip ilçesinde Mayıs ayında etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü.

İskilip’te kar yağışı ara ara yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken, vatandaşlar Mayıs ayında beyaz örtüye bürünen alanları cep telefonları ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

Mayıs ayında köylerine kar yağdığını dile getiren Murat Çakmak, duruma şaşırdıklarını belirterek, “Köyümüze kar yağdı, hayret içerisindeyiz. Meyveleri soğuk vurdu, ortalık perişan halde. Ama gelen Allah'tan, buna da şükür diyoruz. Bugüne kadar Mayıs ayında kar olduğuna ilk kez şahit oluyorum” dedi.

Editör: İHA AJANS