Dünyan’nın merkezi olarak bilinen ve karasal iklime sahip olan çorum, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çorum için soğuk hava uyarısı yapıldı. Yapılan tahminde, Çorum'da hava sıcaklığının hissedilir derecede mevsim normallerinin altına inerek 4 ila 8 derece düşeceğinin bildirdi. 8 Nisan Salı gününden itibaren düşecek olan hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar etkili olmasının ifade edildiği değerlendirmede, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Editör: İHA AJANS