Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Toplantısına katılmak üzere Çorum’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Çorum Valiliği önünde Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyelerince karşılandı. Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makam ziyareti gerçekleştirdi.

Valilik ziyareti sonrasında, Bakan Yardımcısı Karaloğlu başkanlığında, Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında ilimizde yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı. Alınacak tedbirler ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu daha sonra, Vali Çalgan ve diğer yetkililerle birlikte Çorum Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ile Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği faaliyetleri kapsamında yapımı devam eden Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam alanında da incelemelerde bulunarak, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu daha sonra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.



Başkan Aşgın’dan özellikle sokak hayvanları konusunda bilgi alan Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Çorum’un sokak hayvanları konusunda kısa süre içerisinde kalıcı çözümlere imza atacağını belirtti. Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı’nın hazır hale geldiğini belirten Bakan Yardımcısı Karaloğlu Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin hazır konumda beklediğini belirterek “koordineli olarak Çorum bu sıkıntıdan kısa süre içerisinde kurtulacak” dedi.

Bakan Yardımcısı Karaoğlu “Bizim sokak hayvanları konusunda yol alabilmemiz için her ilin kendi problemini kendi içerisinde çözmesi gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla Hayvan Barınağı olarak planlanan yer hazır konumda yine aynı şekilde Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’de hazır. İkisi entegre olursa Çorum’da bu sorunu hızlı bir şekilde çözeriz. Artık yeni acılar yaşansın istemiyoruz. Yaşlılar camiye gidemiyor, çocuklar okula gidemiyor. Bunu kısa süre içerisinde çözüme kavuşturacağız” dedi.

ÖZEL KONTROL TALİMATI

Karaloğlu özellikle çevre illerden getirilip bırakılacak sokak hayvanlarına karşın Emniyet ve Jandarma’nın özel önlem alması gerektiğini de belirtti. Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya’ya yol denetimlerinde bu konulara da hassasiyet gösterilmesi konusunda talimat veren Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu “Yol denetimleri gerçekleştirilirken çevre illerden Çorum’a getirilip bırakılabilecek sokak hayvanlarına karşı da önlem almanız gerekiyor. Denetimlerinizi bu gözle de değerlendirmelisiniz. Samsun, Yozgat ve diğer çevre iller kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.



ÇORUM SOKAK HAYVANLARI

SIKINTISINDAN KURTULUYOR

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin 2022 yılında kurulduğunu ve önemli çalışmalara imza attığını dile getirdi.

Kısa süre içerisinde Çorum’un sokak hayvanları sıkıntısından kurtulacağını ifade eden Başkan Aşgın “Valiliğimizin ve Bakanlığımızın riyasetinde bu sıkıntıdan kurtulacağız. Daha önceki zamanlarda ilçelerimizden ve çevre illerden şehrimize getirilip bırakılan sokak hayvanları konusunda sıkıntılar yaşamıştık. Sizlerin de talimatıyla artık bu konudan tamamen kurtulmuş olacağız” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu hediye takdim ederken Karaloğlu’da anı defterini imzaladı.

Bakan Yardımcısı Karaoğlu ayrıca Vali Çalgan, Belediye Başkanı Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ile birlikte Çorum Şehitliği’ni ziyaret ederek dua etti.