Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde bugün saat 14.00’de başlayacak olan toplantıda Encümen ve İhtisas Komisyonu üyeleri belirlenecek. T.C. Enerji Kentleri Birliği’ne üye seçiminin yapılacağı toplantıda 07.02.2025 Tarih ve 34 Sayılı Belediye Meclis kararına yapılan itiraz, Türkiye Yeşilay Derneği Çorum Şubesi ve Türkiye Güreş Federasyonu ile Ortak Hizmet Projesi konuları ele alınacak.

4 Adet İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonu’na havalesinin ele alınacağı toplantıda ayrıca İmar Komisyonu’nun merkez Ömerbey mevkii, Ayarık mevkii, Yaydiğin Köyü mevkii, Gülabibey Mahallesi’ndeki imar planı değişiklikleri ile ilgili raporları da görüşülecek.

Kadro iptal ve ihdasının yer aldığı toplantıda Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.Maddesine istinaden hazırlanan Denetim Komisyon Raporu Meclis üyelerinin bilgisine sunulurken, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.Maddesine istinaden Belediye Başkanı Aşgın tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu da ele alınacak.

Öte yandan Nisan ayı Belediye Meclis Toplantısı öncesi Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyeleri Başkan Aşgın yönetiminde biraraya geldi. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ile MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da katılarak gündemdeki konuları istişare etti.

Editör: HABER MERKEZİ