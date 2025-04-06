11 yıldır SP İl Başkanlığı görevini yürüten Faruk Cıdık sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak görevini bıraktığını açıkladı.

Faruk Cıdık, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın onayı ile yeni Çorum İl Başkanı’nın Şuayib Sarı olduğunu dile getirerek: “Şuayib Sarı Başkanımızla birlik beraberlik içinde milli görüş davamızın ilimiz ve ülkemizde hakimiyeti hususunda daha büyük şevk ile çalışmalar yapacağımızın bilinmesini önemsemekteyim” dedi.

Cıdık açıklamasının devamında: “Görev süresi boyunca en büyük destekçim Teşkilat başkanımız İbrahim Zorlu başta olmak üzere il yönetim kurulu üyelerime, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, milkolarımıza, ilçe başkan ve yönetimlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bilerek kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım. Buna rağmen hakkına girdiğimiz kardeşlerimiz var ise haklarını helal etsinler. Şahsım adına hakkım var ise helal olsun” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ