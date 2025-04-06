Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağanüstü Kurultayı için genel başkan adaylığını açıklayan eski milletvekili Berhan Şimşek, adaylık başvurusunun ‘5 dakika geç teslim edildiği’ nedeniyle kabul edilmediğini söyledi. Bu çerçevede CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçilme yeterliliğine sahip tek aday olarak seçime girdi.

Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Berhan Şimşek, genel başkan adayı olduğunu açıklamıştı. Daha sonra ise Uysal, partisini yıpratmamak için adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. CHP’nin bir diğer adayı Berhan Şimşek ise başvurusunun Divan Başkanlığı tarafından kabul edilmediğini açıkladı.

Buna göre Özgür Özel tek aday olarak katıldığı seçimde yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

Editör: İHA AJANS