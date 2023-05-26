Geçen sezon, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’la birlikte kulübü satın alan Murat Yıldırım, hem takım kaptanı, hem futbolcu, hem de kulübün sahibi sıfatlarıyla şampiyonluk sevinci yaşadı. Kendi kulübünde futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan ilk kişi olarak dünya futbol tarihine geçtiği tahmin edilen Murat Yıldırım, bir röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Murat Yıldırım, Arnavutköy Belediye maçı öncesinde, yayıncı kuruluşa röportaj verirken, Kulübün CEO’su Abdülhamit Yıldız ve takımın golcüsü Sinan Kurumuş da kadraja girdi. Abdülhamit Yıldız ve Sinan Kurumuş’un kazanılan şampiyonluk ve özellikle Murat Yıldırım’la ilgili söyledikleri, deneyimli futbolcunun duygusal anlar yaşamasına ve gözyaşlarını tutamamasına neden oldu.

Abdülhamit ve Sinan, yaptıkları açıklamada, Murat Yıldırım’ın şampiyonlukta çok büyük payının bulunduğunu ve Başkan Oğuzhan Yalçın’la birlikte şampiyonluğu en çok hak eden iki kişiden biri olduğuna vurgu yaptılar. Yaşadığı mutluluk ve duygusallık nedeniyle gözyaşlarını tutamayan Murat Yıldırım’ı teselli etmek de yine Abdülhamit Yıldız ve Sinan Kurumuş’a düştü.