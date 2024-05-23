Çorum FK’nın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Kaptan Murat Yıldırım, Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Futbolculuk kariyerini Çorum FK’da sonlandırdıktan sonra hayatına Hollanda’da devam eden kaptan Murat Yıldırım bugün menajeri Ali Gürsoy ve Musa Kazar birlikte yerel seçimlerde Sungurlu Belediye başkanlığına seçilen Muhsin Dere’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Dere’ye yeni görevinde hayırlı olsun dileklerini ileten Kaptan Yıldırım, Dere’ye tesbih hediye etti.

Yıldırım ve beraberindekilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dere ise, Çorum FK’ya verdiği hizmetten dolayı Yıldırım’a tekrardan teşekkür etti.