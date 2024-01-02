Trendyol 1.Lig’de mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’da ilk yarının sona ermesi ile birlikte gemiyi ilk terk eden Kaptan Murat Yıldırım oldu. Çorumlu futbolcu kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taraftara ve sevenlerine veda etti.

Hisselerini Başkan Oğuzhan Yalçın’a devrettiğini ifade eden Kaptan Murat Yıldırım’ın “VEDA” başlıklı mesajı şu şekilde;

“Bir buçuk yıl önce zor zamanlarda hayalimiz olan şampiyonluk serüveninde memleketimizin takımı ve marka değeri Çorum FK’yı birlikteliği, fedekarlığı azmi, geceyi gündüze katıp yol olmayı, meşaketi, özveriyi ve balşarıyı şair edinerek devraldım.

Bu süre zarfında büyük bir sorumluluk altına girdik. Elimizden geleni yapıp tedbirlerimizi ve hazırlıklarımızı hayallerimize uyguladık. Siz değerli hemşerilerimiz ve taraftarımızın istikrarlı desteğiyle 56 yıl sonra beraber şampiyonluk yaşadık. Takımımızı sürekli gelişen şampiyonluklara, yeni başarılara odaklı, dünü değil yarını olan bir Çorum FK’ya çevirdik.

Bir futbolcunun sahibi olduğu kulüpte oynayarak bu seviyede şampiyonluk yaşaması Çorumlu kardeşinizin adını dünya futbol tarihine yazdırdı. Bundan sonra da inşallah nice tarihler yazılır. Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz! Allah’a şükürler olsun bugünleri yaşadığım için. Sözümüzü tuttuk. Sizlere mahcup olmadım. Hamdolsun.

Özel durumumdan dolayı sizlere veda ediyorum. Çorumluların emaneti olan Çorum FK’nın hisselerini yol arkadaşım Oğuzhan Yalçın’a devrediyorum. Çorum FK’nın kaptanı olarak ayrılıyorum. Taraftarı olarak kalacağım.

Bugünlerde beni destekleyen eşime, arkadaşlarıma, eniştem Ali Gürsoy’a, yönetimimize ve bugünlere gelmemizde çok emeği olan CEO’m Abdulhamit Yıldız’a, aynı havayı soluduğum takım arkadaşlarıma, Burak Çalık’a, personelimize ve bizleri bu yolda destekleyen herkese teşekkür ederim.

Maddi manevi destek olan bugünlere gelmemize sebep olan Muhsin Dere’ye ve Cantürk Alagöz başkana en içten şükranlarımı sunarım.

Bugün ayrılıyorum. Kalben sizlerle beraber olacağım. İnşallah bende sizlerin kalbinde olurum. Hoşcakalın.”