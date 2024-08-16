İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek açıklamalarına başlayan Kaptan Yazgan, ancak Ümraniyespor yenilgisi ile sezona kötü başladıklarını belirtti. Ümraniyespor karşısında oyunsal anlamda doğru şeyler yaptıklarını ifade eden Yazgan, “Eksiğimiz tabi ki var. Karagümrük maçında çok daha iyi bir Çorum FK izlettireceğimizi düşünüyorum. İnşallah yeni sezonda evimizde oynadığımız ilk maçta taraftarımıza 3 puan hediye ederiz.

Biz iyi bir takımız geçen sene de bunu gösterdik. Ümraniyespor maçında aldığımız sonuca kimse aldanmasın. Karagümrük maçında bunu herkese göstereceğiz. Her takım sezona sıkıntılı başlar. Genelde eksikler çok olur. Bu eksiklikler zamanla giderilir. Ben tekrar iddia ediyorum Karagümrük maçında nasıl bir takım olduğumuzu, nasıl bir aile olduğumuzu ve birlik beraberlik içerisinde olduğumuzu göstereceğiz. Yılsonunda bu konuşmalarımı da herkes hatırlasın. Nerede olduğumuzu herkes görecek ve Allah’ın izni ile sezonu çok güzel yerde bitireceğiz” şeklinde konuştu.