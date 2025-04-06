Çorum FK’daki üçüncü sezonunu geçiren deneyimli orta saha oyuncusu Ferhat Yazgan, takımının 3-1 geriden gelip 3-3’ü yakaladığı Erokspor maçının 23 ve 88.dakikalarıda olmak üzere 2 gol atarak alınan altın değerindeki 1 puanda büyük pay sahibi oldu. 33 yaşındaki gurbetçi futbolcu, bu sezon 9.golünü atarak takımının en golcü futbolcusu olurken, aynı zamanda profesyonel futbolculuk kariyerinin Türkiye ayağında üçüncü kez duble yaptı.

Ahlatcı Çorum FK’da adeta ikinci baharını yaşayan Ferhat, 2018-2019 sezonunda Sakaryaspor formasıyla Bayrampaşaspor’a, 2019-2020 sezonunda ise Manisa FK formasıyla Şanlıurfaspor’a 2’şer gol atmıştı.