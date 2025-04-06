Esenler Erokspor maçının 47.dakikasında attığı kafa golüyle skoru 3-2’ye getirerek takımını umutlandıran Atakan Akkaynak, bu sezon üçüncü kez fileleri havalandırdı.

Ahlatcı Çorum FK’daki dördüncü sezonunu geçiren Atakan Akkaynak, ilk 3 sezonunda 7 gol tararken, bu sezon ilk golünü 9 Mart’ta, Gençlerbirliği’ne, ikinci golünü ise 16 Mart’ta Keçiörengücü’ne atmıştı. 26 yaşındaki gurbetçi futbolcunun Esenler Erokspor’a attığı gol bu sezonki üçüncü, Ahlatcı Çorum FK formasıyla onuncu golü oldu.

Öte yandan, Atakan Akkaynak, Çorum FK kariyerinde üçüncü kez kafa golü attı. Deneyimli oyuncu, 28 Ağustos 2023’te Göztepe’ye, 19 Ocak 2024’te de Giresunspor’a kafa ile gol atmıştı.